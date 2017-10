Die Röhren auf dem Spielplatz im Maurice-Ravel-Park an der Marc-Chagall-Straße sollen neu gestaltet werden. Mit dem Verein Verbunt-Jugendkunst wurden Ideen zur Umgestaltung entwickelt. Die Ergebnisse eines Workshopverfahrens mit Eltern, Kindern und Jugendlichen aus den Einrichtungen flair.familie und dem Kinderclub Kiefernstraße werden am Samstag, 21. Oktober, von 15 bis 18 Uhr, zur Abstimmung und Diskussion gestellt.

Vom 20. bis zum 24. Oktober kann die Buslinie 828 der DB Rheinlandbus auf der Hansaallee die Haltestellen „Löricker Straße“ und „Schiessstraße“ nicht bedienen. Eine Ersatzhaltestelle wird auf der Willstätter Straße für die Haltestelle „Schiessstraße“ aufgestellt.

Über das Ausbildungsangebot am Heinrich-Hertz-Berufskolleg können sich Schüler mit Fachoberschulreife am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, informieren. Am Freitag findet dort der Mach-mit-Tag statt. Bei Schnupper-Unterricht und Projekten in vielen Fachräumen und Laboren können sich Schüler informieren und herausfinden, ob eine chemisch-technische Assistenten-Ausbildung zu ihnen passt. Um die anderen Ausbildungsmöglichkeiten geht es am Samstag bei den „Offenen Türen“.

hhbk.de

Die Gesundheitskasse, Regionaldirektion Düsseldorf, bietet zur Prävention als besonderen Service verschiedene Termine zur Grippeschutzimpfung an. Am 19. Oktober ab 12 Uhr können sich Bürger im Rathaus, Marktplatz 2 piksen lasse. Weitere Termine sind am 18. November, 12 bis 17 Uhr im AOK-Haus, Kasernenstraße 61 und am 22. November, 17 bis 21 Uhr im Forum der Stadtsparkasse, Berliner Allee 33.