Bürger brachten am Samstag ihre Ideen zur Umgestaltung des Hauptbahnhof-Areals ein. Umbau nicht vor 2021.

Düsseldorf. „Da ist ja der Schandfleck“, spotten einige Düsseldorfer, die sich am Samstag am Konrad-Adenauer-Platz versammelt haben, um das Bahnhofs-areal zu besichtigen. Gemeint ist der Hauptbahnhof, den rund 40 Bürger mit Angestellten von Stadt und Bahn, gemeinsam begutachteten.

Da Meckern einfacher ist, als es besser zu machen, hatte die Stadt zu einem Workshop geladen, bei dem die interessierten Bürger Ideen für den künftigen Umbau des Bahnumfeldes einbringen konnten. Unter dem Motto „Hier bewegt sich was…“ soll ein „Masterplan“ für das Areal rund um den Hauptbahnhof entstehen. Dabei wird es in der zweiten Jahreshälfte einen EU-weiten Wettbewerb geben, bei dem sich Architekten und Stadtplaner um den Zuschlag bewerben können. Vorher werden jedoch die Bürger Düsseldorfs befragt, um die Aufgabenstellung an die Bewerber zu definieren.

In Kleingruppen arbeiten die Bürger zusammen mit den Fachleuten zunächst aus, was grundsätzliche Erfolgsfaktoren sind, um dann spezifische Kritikpunkte anbringen zu können. Einig sind sich die meisten dabei, dass der Bahnhof als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln sehr unübersichtlich ist.

Einer der Workshop-Teilnehmer ist der Rheinbahn-Servicemitarbeiter Winfried Bäumer. Er beklagt, dass sich gerade Besucher hier kaum alleine zurecht finden könnten: „Man hat keine Chance den ZOB zu finden, wenn man schnell von der Bahn zum Bus umsteigen muss. Es müssen auf jeden Fall bessere Beschilderungen her.“ Auch bei der Optik sind sich die Diskutanten einig, dass der triste Bahnhof und der Vorplatz bei auswärtigen Besuchern keinen guten ersten Eindruck machen.

Wegen Denkmalschutzes darf nicht komplett umgebaut werden

All zu wilde Fantasien werden aber schnell von der Realität eingeholt. Da der Hauptbahnhof denkmalgeschützt ist, sind komplette Umbauten ausgeschlossen. Der 30-jährige Grafikdesigner Mateo hat sich daher Gedanken gemacht, wie der Bahnhof ohne große Veränderungen verschönert werden kann und entwickelte einen Plan über vertikale Gärten. Bei diesem Konzept würden an der Fassade des Bahnhofs Büsche und Bäume gepflanzt. „Das wäre eine echte Sehenswürdigkeit, auf die die Düsseldorfer stolz sein könnten. Es wäre auch vergleichsweise günstig“, erklärt der 30-Jährige. Bereits im Vorfeld angedacht wurde außerdem eine Landmarke vor dem Hauptbahnhof. So sollen die Düsseldorfer schon von Weitem erkennen, wo sie ihren Bahnhof finden.