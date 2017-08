Eier-Skandal: Manche verzichten, andere kaufen auf dem Markt.

Düsseldorf. Leere Regale bei Aldi Süd an der Königsallee. Dort, wo die Eier noch Am Donnerstag standen, herrscht gähnende Leere. Kein Schild, kein Hinweis. Nichts.

Bereits am Freitag hatte der Discounter angekündigt, wegen des Skandals um giftbelastete Eier deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf zu nehmen. Ab sofort dürfen nur noch welche an Aldi geliefert werden, für die ein Nachweis vorliegt, dass sie negativ auf Fipronil getestet sind. Edeka und Rewe wiederum verzichten auf diesen radikalen Schritt.

Ursel Heinrich (77) kauft immer bei Aldi an der Kö ein. Eier esse sie persönlich zwar nicht so oft, dennoch habe sie der Skandal um die Gift-Eier mehr als schockiert. Sie sagt: „Ich finde es gut, dass Aldi die Eier aus dem Sortiment genommen hat. Schlimm, dass es soweit gekommen ist. Man fühlt sich von den Höfen so richtig hinters Licht geführt. Ich werde in nächster Zeit keine Eier mehr essen.“ Bedenken hat auch Rabea M. (27): „Ich esse keine Eier mehr! Am Freitag wollte ich einen Bananenkuchen backen, aber das habe ich mir dann doch gespart.“

Verunsicherte Verbraucher trifft Salama Awadalla (49) nicht an seinem Stand „Milchecke“ auf dem Carlsplatz. „Meine Kunden kaufen alle wie immer ihre Eier bei mir und sind auch nicht verunsichert. Ich verkaufe so viele wie immer, wenn nicht sogar noch mehr“, betont er.

Marvin Küsters (24) von „Wild & Geflügel Spezialitäten Küsters“, der seine Waren ebenfalls auf dem Carlsplatz anbietet, kann das unterstreichen: „Wir verkaufen mehr Eier. Ich bemerke aber schon, dass einige Kunden verunsichert sind und skeptisch nachfragen. Unsere Eier sind von einem Bauern in Coesfeld, den wir sehr gut kennen.“

Manuela Dahmen (56) bezieht die Eier nur von ihrem Lieblingsbauern. Sie kritisiert den Kauf beim Discounter: „Ich bin grundsätzlich dagegen. Lieber ein paar Cent mehr ausgeben und die Eier beim Bauern kaufen. Vielleicht regt der Skandal die Menschen zum Nachdenken an.“