Sicher ist Pyrotechnik im Stadion ein umstrittenes Thema – dass Vereine diese bestrafen, ist verständlich, müssen sie doch auch selbst mit Sanktionen rechnen. Dennoch täte Fortuna besser daran, die Fans bei ihrer Arbeit zu unterstützen, statt ihnen durch überzogene Strafen Steine in den Weg zu legen. Denn die Fans sind es, die für die so wichtige Stimmung im Stadion sorgen. Und die auch der Mannschaft den nötigen Rückhalt bieten. Wer sich mit den Federn der bunten Fanszene schmückt, muss diese auch unterstützen – und in gewissem Maß gewähren lassen.