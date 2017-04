Düsseldorf. Normalerweise gastieren sie in großen Hallen. Am Montagabend (24.04.) aber finden sich die "Söhne Mannheims" mit Xavier Naidoo, Michael Klimas, Rolf Stahlhofen, DJ Billy Davis und Andreas Bayless in den Rudas Studios in Düsseldorf zum Straßenunterhaltungsdienst zusammen. Das Überraschungskonzert für 700 Besucher im Club am Zollhoff 11 ist ein Guerilla-Projekt der "Söhne Mannheims".

Einlass: 19 Uhr; Beginn: zirka 21 Uhr.

www.soehne-mannheims.de