NBA-Star Gordon trainierte bei den ART Giants mit.

Wer vergangene Woche zufällig in der Halle der ART Giants in Oberkassel beim Training des Basketball-Regionalligisten vorbeigeschaute, dürfte sich die Augen gerieben haben: Ein knapp 1,90 Meter großer Point Guard mischte bei der Einheit des Viertligisten kräftig mit und zeigte den Verteidigern, was in der nordamerikanischen Eliteliga NBA als „unstoppable“ bezeichnet wird. Sollte das etwa eine Neuverpflichtung sein? Anwesenden Basketballexperten dürfte das Gesicht und die Moves des unbekannten Spielers allerdings ziemlich vertraut gewesen sein: Eric Gordon von den Houston Rockets nahm am Training der ART Giants teil.

Der NBA-Star, der knapp 13 Millionen US-Dollar Jahresgehalt einstreicht, weilte für ein paar Tage in Düsseldorf und wollte sich in Form halten. Nach rund zwei Stunden Training inklusive lockerem Spielchen, bei dem ab und zu das Extra-Können aufblitzte, mit dem er sonst die Fans in Houston begeistert, bedankte sich sich der sympathische Point Guard beim Team für die Gastfreundschaft und kehrte zurück in sein Hotel an der Kö. Natürlich nicht ohne viel Erfolg für die neue Saison zu wünschen.

Vorstand Sport Gerrit Kersten-Thiele war begeistert: „Eric suchte eine Gelegenheit, sich ohne großes Aufhebens während seines Besuchs hier in Düsseldorf fit zu halten und mit dem Ball zu bewegen. Dem Wunsch wollten wir natürlich gerne entsprechen, also haben wir das mit unserem 1st Team arrangiert. Eric hat gestern eine Einheit ganz normal mitgemacht und wird die nächsten Tage wieder nach Houston zurückfliegen. Das war ein toller Motivationsschub vor allem für unsere jungen Spieler, die jetzt wissen, wie sich die NBA auf dem Spielfeld anfühlt.“