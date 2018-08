Er hatte den Mitarbeiter eines Mobilfunkladens mit einer Pistole geschlagen. Die Polizei hat ein Phantombild angefertigt,

Düsseldorf. Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Mann, der einen Mobilfunkladen in Oberbilk überfallen hat. Der bewaffnete Täter war mit mehreren hundert Euro entkommen.

Am 20. Juli hatte der Gangster gegen 9.45 Uhr das Geschäft an der Bilker Allee betreten. Er bedrohte den Angestellten mit einer Pistole und schlug ihn auch so heftig mit der Waffe, dass er Verletzungen erlitt. Danach flüchtete der Räuber mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Nach den Angaben der Zeugen wurde jetzt ein Phantombild angefertigt. Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Auffällig sind sein dünner, schwarzer Oberlippenbart und sein dunkler Teint. Der Räuber trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle, knielange Cargo-Hose und rote Turnschuhe, Hinweise unter Telefon 0211/ 8700.