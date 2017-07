Am frühren Montagmorgen raubte ein Unbekannter eine Tankstelle am Werstener Kreuz aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Düsseldorf. Überfall in Wersten: Am frühen Montagmorgen raubte ein Unbekannter eine Tankstelle an der Kölner Landstraße am Werstener Kreuz aus. Nach Polizeiangaben erbeutete er mehrere hundert Euro. Dem Täter gelang die Flucht.

Der 34 Jahre alte Kassierer war allein im Verkaufsraum., als ein Mann die Tankstelle betrat. Der Unbekannte forderte Geld, berichten die Ermittler. Der Kassierer weigerte sich jedoch zunächst. Daraufhin drohte der Mann, zu schießen. Das reichte: Der Kassierer händigte ihm das Geld aus - obwohl der Räuber laut Polizei wohl keine Waffe zog. Danach forderte er noch zwei Packungen Zigaretten. Dann flüchtete er.

Der Mann soll etwa 25 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er ist schlank und hat eine lange, dünne Nase. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und Bluejeans.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei entgegen unter: 0211 - 870-0. red