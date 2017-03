Düsseldorf. Nach einem bewaffnetem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wersten haben Ermittler zwei Tatverdächtige festgenommen.

Am Freitagmorgen wurde ein 20-jähriger Mann, der mithilfe seines Komplizen am späten Abend des 6. März die Tankstelle überfallen hatte, festgenommen. Auch der 17-jährige Komplize, der „Schmiere gestanden“ hatte, wurde festgenommen.

Die beiden Männer wurden heute in den frühen Morgenstunden an ihren Wohnadressen in Wersten und Reisholz widerstandlos festgenommen. Der 20-jährige Haupttäter, der die Kassiererin mit einer Waffe bedroht hatte, ist bereits polizeibekannt. Auch sein 17-jähriger Komplize ist den Beamten nicht unbekannt. Sie werden noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.