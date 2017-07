Nach den G20-Krawallen gibt es in Düsseldorf eine Solidaritäts-Demo für "die Gefangenen". Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Düsseldorf. "Überall ist Hamburg - Widerstand ist überall": Unter diesem Motto hat für Samstag, 29. Juli, ein privater Veranstalter eine Demonstration in der Düsseldorfer Innenstadt angemeldet. Hintergrund sind die Vorfälle rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Hier war es zu schweren Ausschreitungen gekommen, die nach bisherigen Ermittlungsergebnissen zu großen Teilen dem linken Spektrum zuzurechnen sind. Die Düsseldorfer Demo-Anmelder wollen nach eigenem Bekunden "Solidarität mit den Gefangenen des G20-Gipfels demonstrieren" und "einen Gegenpol zur herrschenden Meinung bilden".

Beginn der Veranstaltung soll um 14.30 Uhr am DGB-Haus an der Friedrich-Ebert-Straße sein. Laut Polizei werden mehrere Hundert Teilnehmer erwartet. Zwiscen 14 und etwa 17.30 Uhr könne es in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Demonstrationszug soll an der Friedrich-Ebert-Straße starten und von dort über diverse innerstädtische Straßen und auch über die Königsallee bis zum Fürstenplatz ziehen. Hier soll die Abschlusskundgebung stattfinden. Die Polizei rät Autofahrern, die Innenstadt in der genannten Zeit möglichst zu meiden. red