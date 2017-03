Exklusive Führung in der Konzernzentrale und Produktion in Holthausen beeindruckt die WZ-Leser.

Düsseldorf. Dagmar Angele kennt sich bestens aus auf diesen immerhin fast 1,5 Quadratkilometern in Holthausen. Hier befindet sich die Konzernzentrale von Henkel. Und es ist auch immer noch der größte europäische Produktionsstandort des Düsseldorfer Unternehmens. Angele führt Besuchergruppen über das Gelände. es sind Kunden des Unternehmens. Jetzt aber hatten auch 20 WZ-Leser die exklusive Gelegenheit, sich Werk und Produktion anzuschauen. Eine Ausnahme, denn Führungen für normale Besucher gibt es sonst nur noch einmal im Jahr im Rahmen der „Langen Nacht der Industrie“. Ein Grund dafür sind die Sicherheitsvorkehrungen.

„Es wird anstrengend“, kündigt Dagmar Angele unserer Gruppe an und eilt flott vom Haupteingang an der Henkelstraße („Tor 1“) über das Gelände. Abrupt bleibt sie an der „Persiluhr“ stehen. „Wissen Sie, dass es die Dame in Weiß auch in Wirklichkeit gab?“ Die Rede ist von der ersten Werbefigur Henkels für das Waschmittel Persil, das 1907 erstmals hergestellt wurde. Die Dame strahlend weißem Kleid und Hut sei die Verlobte des Malers gewesen, verrät Angele. Und ein WZ-Leser aus Wuppertal bedauert, dass in seiner Stadt die Persiluhr abgebaut worden ist.

„Wissen Sie, dass es die Dame in Weiß auch in Wirklichkeit gab?“

Dagmar Angele, Henkel-Mitarbeiterin

Weiter geht es über die „Silikatstraße“. Denn auch auf dem Gelände haben die Straßen und manche Häuser Namen, die mit der über 140-jährigen Firmengeschichte verknüpft sind. Unsere Gruppe muss nun erst mal mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut gemacht werden. Felix Sobotka übernimmt das. Er ist der Leiter der Wasch- und Reinigungsmittelproduktion. Der Wirtschaftsingenieur arbeitet seit zehn Jahren für das Unternehmen. War auch schon am Produktionsstandort Serbien im Einsatz. Jetzt ist er verantwortlich für die Produktion von Waschmittelpulver, Megaperls, flüssigen Waschmitteln, Weichspülern, Geschirrspülmitteln und Tabs.

Für die Menge der Tagesproduktion erklärt er: „Stellt man die Paletten nebeneinander, würden sie eine sieben Kilometer lange Strecke bilden.“ Das tun sie natürlich nicht. Die für den Handel fertigen Paletten werden von den Produktionshallen auf kürzestem Weg ins Zentrallager transportiert. Alles vollautomatisch. Mit 70 000 Paletten sind die Kapazitätsgrenzen hier aber erreicht und deshalb baut Henkel zurzeit ein zweites Lager.

Die meisten Unfälle passieren auf Treppen und Leitern

Henkel

Produkte Das Unternehmen wurde 1876 gegründet. Am 1899 eröffneten Firmensitz in Holthausen arbeiten heute rund 5500 Menschen aus 70 Nationen, weltweit hat Henkel mehr als 50 000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 18,7 Mrd. Euro. Auf dem Gelände in Holthausen arbeiten nicht nur die Henkelaner sondern insgesamt heute 11 000 Menschen (u.a. für BASF und für Zulieferer). Mit Wasch- und Reinigungsmitteln erzielte Henkel 31 Prozent des Gesamtumsatzes; Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen (48 Prozent des Gesamtumsatzes); Haarcolorationen, Haarstyling und -pflege, Körperpflege, Hautpflege, Mundhygiene (20 Prozent).

Auch diese Baustelle sehen die WZ-Leser. Sie sind alle übrigens zum ersten Mal auf dem Henkel-Gelände. Die Schuhgröße mussten sie bereits vorab bei der Anmeldung angeben. Jetzt wissen sie warum: Der weitere Rundgang darf nur nur mit rutschfesten Sicherheitsschuhen fortgesetzt werden. Die Schuhe werden schnell geschnürt, jeder muss eine gelbe Warnweste anziehen und in der Halle später auch eine Sicherheitsbrille.

Dann gibt Sobotka eine Kurzeinweisung „Arbeitssicherheit für Besucher“. Die meisten Unfälle würden auf Treppen und Leitern passieren, sagt er, und bittet eindringlich, bei der weiteren Betriebsbesichtigung unbedingt die Handläufe zu nutzen. Dann noch ein letzter Hinweis, wie man sich bei einem Alarm verhalten soll. Doch Sobotka beruhigt. „Keine Panik, bleiben Sie dann ruhig, ich führe sie raus.“ Jetzt aber übernimmt erst mal Dagmar Angele wieder die Führung.

Es geht hoch hinaus auf das Dach der Produktionshalle, in der die flüssigen Waschmittel abgefüllt und verpackt werden. Sechs Etagen geht es hoch mit dem Aufzug. 41 Meter sind so leicht geschafft, die letzten 19 Meter treppauf auch. Immer am Handlauf, die Gruppe hält sich an die Anweisungen. Und wird auf dem Dach mit einem tollen Rundblick belohnt.

Im Süden erkennt man sogar den Kölner Dom, aus dieser Henkel-Perspektive mit nur einer Spitze. Ein Blick Richtung Neuss und Dagmar Angele macht die Umrisse der dortigen Ski-Halle aus. Dann aber konzentrieren sich ihre Informationen wieder auf das Henkel-Werk. Der kurze Weg zum Rhein wird deutlich, dort im 3,5 Kilometer entfernten Reisholzer Hafen werden die Rohstoffe umweltfreundlich per Schiff angeliefert. Mal über-, mal unterirdisch gelangen sie durch eine Pipeline aufs Werksgelände.

Das echte Schrauben an den Maschinen ist immer noch wichtig

Das Gebäude der Werksfeuerwehr ist ebenso zu sehen wie das Haus der beauty-care-Forschung. Da gibt es sogar einen Frisörsalon, in dem die Produkte getestet werden. „Dafür melden sich Freiwillige“, erklärt Angele. 800 Frauen und Männer testen zudem Zuhause die Shampoos für den Konzern.

Vom Dach aus sieht man auch die Schornsteine des werkseigenen Kraftwerks. Mit dem Strom der hier aus Erdgas, Erdöl und schwefelarmer Kohle erzeugt wird, könnte man eine Stadt in der Größe Koblenz versorgen. Im Norden sieht man die Ikea-Filiale an der A 46. Das Grundstück gehört ebenfalls Henkel, Ikea hat es gepachtet.

Man könnte noch stundenlang die Aussicht auf dem Henkel-Oval genießen. Hier ist auch kurz Zeit für ein Gruppenfoto zu Füßen des rot-weißen Henkel-Ovals. Dann geht wieder hinab. Und nun ergreift wieder Felix Sobotka das Mikrofon. Es geht in die Produktionshalle für die Flüssigwaschmittel.

Heute werden hier die Spee-Flaschen abgefüllt. In rasendem Tempo werden hier die transparenten leeren Plastikflaschen von einem Silo auf die Förderbänder gebracht. Nur drei, vier Mitarbeiter sind zu sehen. Sie kontrollieren die Abfüllung, entnehmen Flaschen für die regelmäßigen Proben. Sie wechseln die Banderolen mit den Etikettierungen aus, sorgen für ständigen Nachschub bei den Kartons, in die sechs Flaschen gepackt werden. Die Kartons gehen dann auf die Paletten und automatisch ins Zentrallager. Hier bleiben sie manchmal nur einen Tag, bevor es weiter zum Kunden und in damit in den handel geht.

Die Automatisierung ist enorm. Aber Sobotka betont, dass alle seine Mitarbeiter mindestens eine dreijährige technische Ausbildung hinter sich haben. Es sind Industriemechaniker, Elektrotechniker und auch Schlosser. Sie alle müssen die Maschinen nicht nur bedienen, sondern auch notfalls reparieren können. „Die Elektronik wird immer wichtiger“, sagt Sobotka, „aber das echte Schrauben gibt es auch noch.“

Doch immer mehr Aktionen laufen digital ab. So vergleicht der Produktionsleiter jede einzelne abgefüllte Waschmittelflasche mit „einem Modell“. Denn alle werden fotografiert. Das ist eine Qualitätskontrolle, bei der festgestellt wird, ob die Flasche ein Blase hat, das Etikett richtig sitzt und die Verschraubung dicht ist. „Hat die Flasche beispielsweise eine Falte, wird sie direkt rausgeschubst,“ sagt Sobotka. Dann wird das Etikett entfernt und die Flasche geht wieder in den Produktionskreislauf zurück. Alle Qualitätskontrollen werden digital festgehalten.

WZ-Leser beeindruckt vom Ausflug in die industrielle Arbeitswelt

Die Führung ist vorbei. Felix Sobotka bedankt sich bei den WZ-Lesern, dass sie alle Regeln eingehalten haben. Und die WZ-Leser ihrerseits? Sie sind einfach nur beeindruckt von diesem Ausflug in die moderne industrielle Arbeitswelt. „Ich habe beruflich früher etliche hundert Arbeitsstätten gesehen, aber das heute hat mein Wissen erweitert“, bekennt Manfred Dreisbach. Auch Ella Kolar ist begeistert und fasziniert über die „präzisen Abläufe trotz der großen Automatisierung“. „Man kommt so selten in Fabriken hinein“, sagt Frank Brennecke, nun könne er die Produktion viel besser nachvollziehen. Angesichts des Duftes, den er die letzten Stunden in Holthausen geschnuppert hat, ergänzt er schmunzelnd: „Es riecht hier so lecker.“ Und Elke Giesen bekennt zum Abschluss „Für mich war die die Führung wie eine Sendung mit der Maus.“