Wer in Benrath sein Lieblingsgetränk gefunden hat, der kann es direkt mit nach Hause nehmen.

Düsseldorf. Karlovacko, Zywiec und Sagres - was sich im ersten Moment so anhört, wie Figuren aus einem Fantasyfilm sind in Wirklichkeit bekannte Biersorten aus Kroatien, Polen und Portugal.

Protagonist ist dieses Trio dennoch, und zwar bei der 27. Benrather Bierbörse, die von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, in der Benrather Fußgängerzone sowie in der Heubesstraße stattfinden wird.

Bereits seit 26 Jahren nimmt die Bierbörse Freunde und Feinschmecker des Hopfengetränks mit auf eine Reise durch das breitgefächerte internationale Angebot. Angefangen bei europäischen Sorten bis hin zum Kontinent Australien können sich die Besucher durchprobieren. Allein in diesem Jahr wird es an mehr als 50 Ausschank- und Speisegeschäften über 700 Biere geben.

Erstmalig im Sortiment der Bierbörse vertreten sind das Allgäuer Büble aus Bayern sowie das süffige Mythos, ein helles Lager-Bier aus Griechenland. Aber auch bekanntere Sorten wie das in der Düsseldorfer Altstadt beheimatete Füchsen Alt, das bayrische Tegernsee sowie das spanische San Miguel lassen sich auf einem Rundgang über das Gelände finden.

Und wer seine Lieblingssorte gefunden hat, kann sie direkt vor Ort als Flaschenbier kaufen und mit nach Hause nehmen.

Die Benrather Bierbörse öffnet jeweils zu folgenden Zeit: Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist allen Tagen kostenlos. Weitere Informationen zur Bierbörse erhalten Sie unter der Telefonnummer 02171/3801 sowie im Internet unter

bierboerse.com