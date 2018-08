Mobilitätseingeschränkte Passagiere der U-Bahn-Linien müssen deshalb einige Umwege in Kauf nehmen.

Wegen Modernisierungsarbeiten an den Brandschutz- und Lüftungsanlagen müssen am Hauptbahnhof die Aufzüge zu den U-Bahnsteigen abwechselnd gesperrt werden:

Zunächst wird der Aufzug zu den Gleisen 2 und 4 der Linien U74, U77 und U79 in Richtung Oberbilk und der Linie U75 in Richtung Eller gesperrt – am Montag, 3. September, und Dienstag, 4. September, jeweils ganztägig.

Die mobilitätseingeschränkten Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof aus in Richtung Oberbilk und Eller fahren möchten, können von den gegenüberliegenden Gleisen 1 und 3 mit den U-Bahnlinien bis zur Haltestelle „Oststraße“ fahren und gelangen hier mit dem Aufzug auf die Bahnsteige zurück in Richtung Oberbilk und Eller. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste mit dem Ziel „Hauptbahnhof“ können mit den U-Bahnlinien U74, U77 und U79 bis zur Haltestelle „Oberbilker Markt“ oder mit der Linie U75 bis zur Haltestelle „Handelszentrum/ Moskauer Straße“ weiterfahren, wechseln hier auf den gegenüberliegenden Bahnsteig und fahren mit den U-Bahnlinien wieder eine Haltestelle zurück zur Haltestelle „Hauptbahnhof“.

Der Aufzug zu den Gleisen 1 und 3 der Linien U70 und U74 bis U79 in Richtung Heinrich-Heine-Allee wird am Mittwoch, 5. September, und Donnerstag, 6. September jeweils ganztägig gesperrt.

Die mobilitätseingeschränkten Fahrgäste, die vom Hauptbahnhof aus in Richtung Heinrich-Heine-Allee fahren möchten, können von den gegenüberliegenden Gleisen 2 und 4 mit den U-Bahnlinien U74, U77 und U79 bis zum „Oberbilker Markt“ oder mit der Linie U75 bis zum „Handelszentrum/Moskauer Straße“ fahren, hier auf den gegenüberliegenden Bahnsteig wechseln und mit den U-Bahnlinien wieder zurück zur Heinrich-Heine-Allee fahren. Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste mit dem Ziel „Hauptbahnhof“ können bis zur Haltestelle „Oststraße“ weiterfahren und gelangen hier mit dem Aufzug auf die Bahnsteige zurück zur Haltestelle „Hauptbahnhof“.