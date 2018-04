Stockum. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Saisonspielen warten morgen (14 Uhr, kleine Kampfbahn neben der Arena) die Cologne Crocodiles auf die U 19-Footballer der Düsseldorf Panther. In der vergangenen Saison gab es zwei Siege gegen das Team aus der Domstadt: 30:6 und 27:10. „Es ist das bis jetzt wichtigste Spiel für uns“, verrät Headcoach Allan Verbraeken. „Köln ist ein sehr starker Gegner und spielt extrem aggressiv – sowohl in der Offense als auch in der Defense.“ Trotz der zwei bisherigen Siege gegen die Troisdorf Jets und TFG Typhoons wurde die Vorbereitung auf das Köln-Spiel noch einmal intensiviert. „Wir haben zwar gewonnen, allerdings waren wir nicht wirklich konzentriert und haben Chancen offen gelassen“, sagt Verbraeken. „Wenn wir gegen Köln eine Chance haben wollen, müssen wir das abstellen und konzentrierter arbeiten.“ Doch nicht nur die Tatsache, dass sich zwei Teams mit sehr hohem Potenzial gegenüberstehen, dürfte das Spiel zu etwas Besonderem machen – der Derby-Charakter setzt dem Aufeinandertreffen das berühmte i-Tüpfelchen auf. „Dass es ein Derby ist, bringt noch einmal extra Emotionen mit“, weiß Verbraeken. „Ich hoffe, dass wir viele Fans dort haben werden, die unsere Jungs anfeuern und unterstützen.“