Oberliga-Handballer spielen heute gegen Mettmann-Sport.

Drei Spiele müssen die Oberliga-Handballer des TV Angermund vor der Osterpause noch absolvieren. Diese muss Trainer Uli Richter aufgrund der personellen Probleme aber mit dünnem Kader bestreiten. Heute Abend geht es mit dem Duell gegen Mettmann Sport weiter. Das Derby wird um 18.15 Uhr in der Walter-Rettinghausen-Halle angepfiffen.

Für die Angermunder ist das keine neue Situation. Bereits im Hinspiel war der TVA bei der 25:30-Niederlage dezimiert. „Ich hoffe trotz des kleinen Kaders darauf, dass wir das Spiel möglichst lange offen gestalten können und wie in Dinslaken oder auch gegen Krefeld-Oppum nach hinten heraus für uns entscheiden können“, sagt Uli Richter.

Mettmann Sport ist aktuell Achter und möchte seine Erfolgsserie in 2018 fortsetzen: Von sieben Spielen gewann man fünf Spiele, nur beim TSV Aufderhöhe und in Lintorf musste sich Mettmann geschlagen geben. Die ebenfalls gut aufgelegten Angermunder kassierten am vergangenen Wochenende ihre erste Niederlage im neuen Jahr, als sie sich bei Aldekerk II mit 22:29 geschlagen geben mussten.

Aktuell laufen die Planungen für die neue Spielzeit beim TVA auf Hochtouren. Richter geht davon aus, dass die Mannschaft fast komplett zusammenbleibt und es nur wenige Veränderungen im Kader geben wird. Natürlich würde er sich nach Verstärkungen umsehen, allerdings müssten diese nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich passen.