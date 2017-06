Düsseldorf. Bei Dachdeckerarbeiten auf dem Dach der Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums an der Tersteegenstraße in Golzheim ist es am Samstagmittag zu einem Brand gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren Das Feuer waren die Löschversuche der Dachdecker nicht erfolgreich. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, hatte sich der Brand bereits durch ein Entlüftungsrohr in die darunterliegende Toilette ausgebreitet.

Die Feuerwehrmännern öffneten das Dach und kontrollierten von außen sowie von innen mit einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester. Mehrere Türen mussten gewaltsam geöffnet werden um sämtliche Räumlichkeiten zu kontrollieren. Da die gesamte Turnhalle sehr stark verraucht war und aufwendig belüftet werden musste, wurde von der Feuerwache Umweltschutz ein Hochleistungslüfter angefordert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach ca. 3 Stunden war der Einsatz vor Ort beendet. Gegen 16.30 Uhr wurde eine Brandnachschau durchgeführt. jh