Düsseldorf. Zwei Polizistinnen sind bei einem Einsatz in der kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Benrodestraße in Benrath verletzt worden. Das berichtet die Düsseldorfer Polizei am Sonntag. Ein 24-Jähriger wurde festgenommen. Wie sich herausstellte, stand er unter Drogen.

Laut den Beamten wurden sie am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr von einem Sicherheitsmann der Einrichtung zu Hilfe gerufen, weil es massive Probleme mit dem 24-Jährigen gegeben habe: Der Mann, der in der Einrichtung lebt, sollte demnach des Hauses verwiesen werden. Er habe das aber ignoriert und sei auf den Sicherheitsmitarbeiter losgegangen, heißt es in dem Bericht.

Auch gegenüber den Polizeibeamten sei der 24-Jährige aggressiv und unkooperativ aufgetreten. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten, habe er versucht, zu fliehen, heißt es in dem Bericht weiter. Dabei habe er eine Polizistin zu Boden gestoßen. Die Beamtin erlitt leichte Verletzungen, auch eine Kollegin sei leicht verletzt worden, so die Ermittler.

Die Polizisten überwältigten den 24-Jährigen und fesselten ihn. Inzwischen, so die Informationen der Ermittler, habe sich eine Gruppe von Haubewohnern um die Szene gescharrt und versucht, die Polizisten zu behindern. Diese mussten Pfefferspray einsetzen, da alle Drohungen nichts halfen, so der Bericht. Schlussendlich riefen sie Verstärkung, um die Szene zu beenden und den 24-Jährigen zur Wache zu bringen. Hier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen – denn ein bereits vor Ort durchgeführter Drogen-Schnelltest sei positiv verlaufen. Die Ermittlungen dauern an. red