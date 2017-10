Besucher tanzen am 10.05.2014 in Frankfurt am Main (Hessen) während der 15. "Nacht der Museen" im Museum "Städel". Die Veranstalter rechneten wie in den Vorjahren mit 30 000 bis 40 000 Besuchern. 46 Museen und Kulturinstitutionen sowie zahlreiche Galerien luden zu Sonderführungen, Konzerten, Performances, Lesungen und Partys. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit