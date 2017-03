Auch am Düsseldorfer Flughafen haben sich Menschen eingefunden, um gegen die Absagen von Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlande zu protestieren. Gerüchten zufolge sollte die türkische Familien- und Sozialministerin Kaya in Düsseldorf landen. Die Gerüchte bewahrheiteten sich jedoch nicht.

Düsseldorf. Vor dem niederländischen Generalkonsulat in Düsseldorf haben sich in der Nacht auf Sonntag etwa 300 Menschen versammelt, um gegen die Absagen von Veranstaltungen türkischer Politiker in den Niederlanden zu protestieren. Die spontane Kundgebung verlief friedlich, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit.

Die Polizei schützte die Veranstaltung und das Konsulat. Vor Ort waren etwa 150 Beamte. Die Polizei setzte auch einen Hubschrauber ein, um sich aus der Luft ein Bild von der Lage zu machen. Bilder und Videos auf Twitter zeigten Menschen, die Türkei-Fahnen schwenkten und «Holland Nazis» skandierten. dpa

00.57 Bilgili Üretmen bei der Versammlung vor Niederländischem Generalkonsulat #Duesseldorf: "Deniz Yücel sitzt zu Recht in Haft" pic.twitter.com/9yCexqObLP — infozentrale (@infozentrale) 12. März 2017