Düsseldorf. Was war denn da los? Ein Ferienflieger der Pegasus Airlines startete am Freitagabend vom Flughafen Düsseldorf. Doch statt im türkischen Izmir landeten die Passagiere nach mehreren Runden über NRW in Köln.

Wie ein Sprecher des Bonner Flughadens unserer Redaktion erzählte, waren technische Probleme am Flugzeug der Grund für den außerplanmäßigen Stop in der Domstadt. Nach etwa einer Stunde Aufenthalt startete die Maschine in Richtung Türkei. Genauere Details über die technischen Probleme konnte der Flughafensprecher nicht geben. red