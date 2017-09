Tülli und die kleine Zwergmanguste

„Tülli“ ist eine kleine Zwergmanguste. Und Tülli hat nun einen neuen Patenonkel: Hans-Jürgen Tüllmann, den alle Karnevalisten nur „Tülli“ nennen. Vier erwachsene Kinder hat der Geschäftsführer des Comitee Carneval, und es ist merklich ruhiger im Hause geworden. Zu ruhig, dachte sich der 60-Jährige und hat im Aquazoo eine Patenschaft über die kleine Zwergmanguste übernommen. „Die ist ja so niedlich“, ist Tüllmann begeistert. Die bis zu 20 Zentimeter großen Schleichkatzen sind nachtaktiv (wie die Karnevalisten). Sie leben in Gruppen aus bis zu 30 Individuen, die bevorzugt Termitenhügel beziehen. In der Regel pflanzt sich nur das dominante Paar fort. Zwergmangusten sind sehr soziale Tiere. Tüllmann auch . . .

Heino zu Besuch in der alten Heimat

Fehlten nur noch ein paar Gitarren-Riffs und etwas Pyro-Show, das soll er ja inzwischen ganz gern haben: Gleich zweimal zog der gebürtige Oberbilker Heino in den ISS Dome ein. Parademarsch. Zack, zack. War ja schließlich das Musikfest der Bundeswehr, das in Rath stieg. Für Heino eine Premiere. Der 79-Jährige steht seit rund sechzig Jahren mit Schlagern auf der Bühne, in den letzten Jahren feierte er mit Ausflügen ins Rock-Genre Erfolge. „Für mich war es keine Frage, hier sofort zuzusagen“, sagte Heino. Schließlich sei Düsseldorf seine Heimatstadt – und er freue sich, mit „absoluten Profis“ auf der Bühne zu stehen. Zuhören konnten ihm Bundeswehrsoldaten in der ganzen Welt. Der Truppenbetreuungssender übertrug die Show live.