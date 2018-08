Fitbleiben fällt in diesen Tagen im kühleren Wald deutlich leichter. Wir haben uns die Möglichkeiten im Grafenberger Wald angesehen.

Im Auto auf der Suche nach der passenden Beschilderung geht es im Grafenberger Wald bergauf am Wildpark vorbei und unerwartet schnell wieder abwärts, raus aus dem Wald. Einmal um den Berg gekurvt, erscheint es sinnvoll, einfach zu Fuß nach dem Trimmpfad Ausschau zu halten. Parkmöglichkeit: an der Bushaltestelle „Sportmeile Grafenberg“, Ernst-Poensgen-Allee. Und da ist auch schon ein Fußweg, der in den Wald führt.

Ein Standort-Plan am Eingang zeigt: Im Stadtwald gibt es gleich zwei Trimmpfade. Einen in unmittelbarer Nähe im Grafenberger Wald, 1,9 Kilometer lang, und einen im anschließenden Aaper Wald, 1,8 Kilometer Länge. Der Schotterweg ist steil. Mit Walking-Stöcken bezwingt ein Sportler höheren Alters den Berg. Keuchend, aber lächelnd zieht er vorbei. Stehen zu bleiben, erlaubt er sich nicht. Auskunftsfreudiger ist Angelika Jankowski: „Ich werde oft gefragt, wo hier der Trimmpfad ist“, sagt die Hundebesitzerin, die mit ihrem Mann unterwegs ist. „Der Pfad ist sehr schlecht gekennzeichnet“, sagt er.

Okay. Noch eine sportliche Herausforderung: Finde den Weg. Sich entmutigen zu lassen, gilt nicht. Warum auch? Da ist doch schon das erste Trimm-Gerät. Etwa 1,50 Meter hoch. Eine Tafel zeigt, welche Muskelgruppen trainiert werden können. Aber wie? Rückwärts angelehnt, die Unterarme auf zwei hervortretenden Stangen abgelegt, könnte das Anheben der Beine die Bauchmuskeln stärken. Aber ohne Polsterung ist das eher schmerzhaft. „Vorwärts abstützen und hochdrücken“, rät ein Vorübergehender, „das trainiert Brust und Trizeps“, sagt der junge Mann, der mit Freund und Vierbeiner unterwegs und schon bald nur noch in hörbarer Nähe ist. Er scheint lieber sein Lungenvolumen zu trainieren – eine Art Urschrei übend hält er den Ton gefühlte fünf Minuten lang.

Weiter geht’s. Aber wohin? Ein grünes Schild schimmert durch ein Blätterdach: „Trimm-Parcours“. Na also - gefunden! Das Schild, etwas verblasst, wirkt unmodern. Die Sprache auch: „Spreizen eines Beines seitwärts und Schwingen eines Armes seitwärts und gegengleich.“ Wie bitte? Gegengleich? Erste Versuche scheitern. Auch die schlichte Bebilderung, die kreisende Bewegungen zeigen soll, hilft nicht bei der Umsetzung.

Aufschrift auf Schild: „Eine Bitte: Kein ungesunder Ehrgeiz“

Auf zur nächsten Station. Es geht höher hinauf. Geländegängigkeit ist gefragt. Ob der Weg noch stimmt? Ein Wegweiser ist nicht in Sicht. Auch Hundebesitzer und Sportler sind nicht zu sehen. Es wird still. Nur das Vogelgezwitscher begleitet. Ausfallschritte und Dehnübungen sind eine gute Alternative zur Suche nach dem nächsten Halt.