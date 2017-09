Düsseldorf. Zivilfahndern der Polizei gingen in Düsseltal drei Personen ins Netz, die im Verdacht stehen, Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin entwendet zu haben. Die Tatbeute stellten die Beamten in einem Fluchtfahrzeug des Trios sicher.

Wie die Polizei berichtet, kam die Seniorin gerade vom Einkaufen nach Hause, als sie vor der Tür ihrer Wohnung auf eine ihr unbekannte Frau traf. Diese bot der alten Dame an, ihre Taschen in die Wohnung zu tragen. Unmittelbar folgte eine weitere Frau, die die 78-Jährige um ein Glas Wasser und um die Nutzung der Toilette bat. Unbemerkt gelangte noch eine dritte Täterin in den Flur und entwendete Schmuck von hohem Wert. Im Anschluss verließ das Trio die Wohnung.

Zivilbeamte hatten die drei Verdächtigen bereits im Visier, als die Frauen die Anschrift der Seniorin verließen und mit einem Pkw davonfuhren. Die Polizisten folgten dem Auto und konnten zwei der Frauen und den Fahrer des Fluchtfahrzeuges an der Grafenberger Allee in einer Wohnung festnehmen. Eine der Täterinnen (69 Jahre alt) legte ein Geständnis ab. Den Schmuck fanden die Ermittler in dem Pkw und konnten diesen glücklicherweise der Seniorin übergeben. Die 69-Jährige sowie die beiden Komplizen (23 und 35 Jahre alt) sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen sie wird nun ermittelt. red