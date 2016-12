Düsseldorf Trickdieb-Duo bestiehlt 75-Jährige

Düsseldorf. Am Donnerstag, um 13.00 Uhr, wurde das bosnische Duo im Hauptbahnhof Düsseldorf durch Zivilfahnder der Bundespolizei dabei beobachtet, wie sie auf Bahnsteig 15/16 Reisende nach ihren mitgeführten Gepäckstücken begutachteten.



Im ICE 519 versuchte das Duo bereits einen Mann zu bestehlen. Die Bosnierin legte dazu ihren Poncho über ihre Hand und taste anschließend die Jackentaschen des Mannes ab. Der 54-jährige Taschendieb verdeckte die Handlung, in dem er sich davorstellte. Zu einem Diebstahl kam es hier jedoch noch nicht.



Im Anschluss entschied sich das Duo für die 75-Jährige, die sich mit ihrem Trolley und ihrer Umhängetasche in den Zug begab. Auch die Taschen der 75-Jährigen wurden von der Taschendiebin mit dem übergeworfenen Poncho durchsucht. Ihr Komplize versperrte erneut die Sicht. Als die Trickdiebe kurze Zeit später versuchten den Ort zu verlassen, griffen die Fahnder ein und verhinderten die Flucht.



Nach Befragung der vermutlichen Geschädigten konnte festgestellt werden, dass das Duo der Bielefelderin nichts entwenden konnte. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse mit 85 EUR, vorbildlich in der verschlossenen Jackeninnentasche aufbewahrt.



Die Trickdiebe wurden vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Dort klagte die Diebin, die sich im siebten Monat ihrer Schwangerschaft befand, über Unterleibsschmerzen. Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus wurde die Täterin entlassen. Der Mann hingegen wurde an die Kriminalwache in Düsseldorf übergeben. Er hielt sich zu dem versuchten Bandendiebstahl, zusätzlich unerlaubt in Deutschland auf.



Seitens der Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Bandendiebstahls eingeleitet.