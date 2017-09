Nach einem Trickdiebstahl an der Immermannstraße konnte die Polizei einen 22-jährigen Verdächtigen festnehmen. Zusammen mit zwei bisher unbekannten Komplizen hatte er Sonntagabend gegen 20.55 Uhr einen Autofahrer angesprochen und nach dem Weg gefragt. Während ein Täter das Opfer ablenkte, soll der 22-Jährige die Geldbörse vom Beifahrersitz gestohlen haben. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der Mann wenig später am Hauptbahnhof festgenommen werden. Er hatte 250 Euro aus der Beute noch bei sich und wurde wegen Diebstahls per Haftbefehl aus Köln gesucht.

Wie die Bundespolizei gestern mitteilte, kam es am Freitagmittag im Regionalexpress zwischen Köln und Düsseldorf zu einem Zwischenfall. Gegenüber einer 23-Jährigen entblößte ein Mann sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Er stieg wie die junge Frau am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Der Exhibitionist ist etwa 26 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und vermutlich Nordafrikaner. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer braunen Daunenjacke. Hinweise unter der Telefonnummer 0800 6888 000.