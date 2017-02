Düsseldorf. Kerstin Gähte hat sich einen Traum erfüllt. Als Seiteneinsteigerin bekam die gelernte Arzthelferin erste Engagements am Düsseldorfer Schauspielhaus. Es war der Beginn einer außergewöhnlichen Fernseh- und Bühnenkarriere. Seit zwei Jahren litt die Schauspielerin an einer Krebserkrankung. Nun hat Kerstin Gähte den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren. Neben ihrem Ehemann Lutz Reichert hinterlässt die 58-Jährige einen erwachsenen Sohn. Von 1997 bis 2004 spielte Gähte in der WDR-Serie Die Anrheiner die Rolle der Evelyn Krings.

Von 2004 bis 2005 war sie im ZDF in der Telenovela „Bianca – Wege zum Glück in der Rolle der Ariane Wellinghoff zu sehen. 2012 folgte dann die Rolle der Nicola Westphal in der ARD-Telenova „Sturm der Liebe“., Bis zuletzt war die Schauspielerin im TV zu sehen, unter anderem im ZDF-Taunuskrimi „Die Lebenden und die Toten“. Daneben war Kerstin Gähte eine gefragte Boulevard-Schauspielerin. Im Theater an der Kö spielte sie an der Seite von Anja Kruse in der Deutschland–Premiere der „Reifeprürung“.

In den vergangenen beiden Jahren gastierte sie mit der Bühnenversion von „Ziemlich beste Freunde“ in verschiedenen Städten. Ehemann Lutz Reichert wird für seine Frau am 20. Februar eine Trauerfeier organisieren. René Heinersdorff stellt dafür sein Theater an der Kö zur Verfügung.