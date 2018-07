Die Komödie an der Steinstraße in Düsseldorf spielt wieder Jens Exlers Stück aus den 60-ern.

Düsseldorf. Kann ein Schwank, ein Lustspiel, aus den 60er Jahren heute noch funktionieren? In der Komödie in der Steinstraße scheint die Antwort eindeutig zu sein: Ja. Insbesondere, wenn mit Peter Millowitsch und Heidi Mahler zwei unangefochtene Meister leichtfüßig-volkstümlicher Unterhaltung am Werke sind.

„Tratsch im Treppenhaus“, in der Regie von Michael Koch, war schon in der letzten Saison ein beachtlicher Erfolg für die Komödie. Nun soll die Wiederaufnahme ab dem 18. Juli daran anknüpfen. Ein ur-komisches Abbild tüchtig überzeichneter, spießbürgerlicher, Wirklichkeit. Wer sich also in die Retro-Welt – so gesehen purster Kult – eines 60er Jahre Treppenhauses hineinziehen lassen möchte, sollte einen Besuch in Erwägung ziehen. Denn Meta Boldt (Heidi Mahler) – die eine treffliche Blaupause für Else Kling aus der Lindenstraße hergegeben hätte oder hat – oder auch Frau Knoop (Sandra Keckaus), aus der zweiten Etage, sorgen in dem Vierakter von Jens Exler für ein süffig inszeniertes Durcheinander. Selbstverständlich kommt das Stück ohne die eine oder andere Beziehungskiste nicht aus und selbstredend Mischen sich die Beziehungsgeflechte im Laufe der Geschichte neu.

Wiederaufnahme ist am 18. Juli um 20 Uhr. Das Stück läuft noch bis zum 11. August. Aufgrund großer Nachfrage gibt es auch Zusatzvorstellungen am 4. und 11. August.