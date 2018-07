Ein Spezialeinsatzkommando stürmte gegen 10 Uhr die Wohnung, fand das Mädchen aber nur noch leblos vor. Der Vater wurde verhaftet. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Düsseldorf. Eine furchtbare Familientragödie hat sich am Donnerstagvormittag in einer Wohnung an der Lünener Straße in Rath abgespielt. Die Polizei bestätigte, dass ein siebenjähriges Mädchen tot aufgefunden worden ist. Kurz nach 10 Uhr war die Polizei alarmiert worden, die dann schnell Spezialeinsatzkräfte anforderte, weil es Hinweise auf einen Gewaltverbrecher gab.

An Ort und Stelle wurde der Vater des Mädchens als Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Einzelheiten zu der Bluttat sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Sie will im Laufe des Tages und dann wahrscheinlich bei einer Pressekonferenz am Freitag weitere Details bekanntgeben.