Ein zwei Jahre alter Junge spielt - offenbar - unbeaufsichtigt in einem Zimmer in der vierten Etage eines Hauses. Er stürzt aus einem Fenster und wird lebensgefährlich verletzt.

Düsseldorf. Zu einem tragischen Unglücksfalle ist es am Freitagmittag an der Kurt-Tucholsky-Straße in Garath gekommen. Ein zwei Jahre alter Junge stürzte aus einem Fenster in der vierten Etage.

Dort hatte das Kind offenbar unbeaufsichtigt gespielt. Bei dem Sturz zog es sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach Auskunft der Polizei liegen keine Hinweise vor, die auf ein Fremdverschulden hindeuten. (si)