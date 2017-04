50 Gastronomen präsentierten kreative Gerichte. Gekocht wurde in drei Preiskategorien.

Düsseldorf. 12 000 Gäste, 50 Restaurants und vier Kategorien - jetzt stehen die Gewinner der diesjährigen Tour de Menu fest. In der ersten Preiskategorie (24,90 bis 38,90 Euro) gewinnt das Café de Bretagne, das zum ersten Mal an der Tour teilgenommen hatte. Das freut Gastronom Rolf Breitmar besonders: „Ich wollte eigentlich gar nicht mitmachen. Jetzt bin ich froh, dass die Veranstalterin der Tour, Gabriella Picariello, mich zu meinem Glück gezwungen hat“, sagt Breitmar voller Überzeugung.

950 Menüs hat er in den 25 Tagen während der Tour verkauft: „Das ist ein großer Erfolg für uns, wir haben ja nur 40 Plätze!“ Serviert hatte er ein feines Drei-Gänge-Menü im bretonischen Bistro-Flair mit Linsensalat und Jakobsmuschel, Steinbutt und Seeteufel.

Rahmsüppchen, Rinderfilet und Roulade

In der zweiten Preiskategorie (39 bis 45 Euro) überzeugte Christen im Haus Litzbrück mit einem Trio von Land und Meer, Rahmsüppchen, Rinderfilet und Roulade. Die Ente in Unterbach, Tour-Teilnehmer der ersten Stunde, bewies auch in diesem Frühjahr wieder ein Gespür für den Geschmack der Gäste. Mit geschmortem Rinderbraten vom Sauerländer Höhenrind verdiente sie sich den dritten Platz. Das Haaner Restaurant Fritz Essensart wurde von den Gourmet-Freunden in der dritten Preiskategorie (44,50 bis 69 Euro) als Bestes gewählt, das Restaurant Saltimbocca in Gerresheim mit seinen italienischen Spezialitäten landete auf dem zweiten Platz. Ausgezeichnet wurden nicht nur die Leistungen der Köche, auch die besten Service-Teams wurden geehrt: Auf Platz Eins schaffte es die Landpartie im Fachwerk in Hilden, gefolgt vom Lokal Saltimbocca, das auch hier auf den zweiten Platz kam.

Die Tour de Menü, die stets nach Karneval in der Fastenzeit beginnt, beschert den Gastronomen in und um Düsseldorf gute Umsätze. Bei der 18. Tour waren 50 Gastronomie-betriebe dabei, 33 aus Düsseldorf und 17 aus dem Umland: „30 Prozent unserer Gäste im März waren Tour-de-Menu-Besucher. Wir sind begeistert, wie gut wir uns dadurch präsentieren konnten“, erzählt Eva Herrmann vom Fritz´s Frau Franzi im Hotel Fritz an der Adersstraße. Und auch TV-Koch Dave Hänsel, der Dave´s Marktlokal am Calsplatz betreibt, war voll des Lobes: „Wir haben viel Zuspruch erfahren und Gäste erreicht, die uns sonst wohl nicht besucht hätten.“