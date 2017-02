Erhebliche Teile des Stadtgebietes müssen am 1. und 2. Juli wegen des Radrennens gesperrt werden, einige Bahn- und Buslinien fahren Umleitungen oder kürzere Strecken.

Düsseldorf. Ein „so großes Podium“ habe sie in ihrer Amtszeit noch nicht gesehen, sagte Stadtsprecherin Kerstin Jäckel-Engstfeld am Montag im Rathaus. Immerhin waren neben Oberbürgermeister Thomas Geisel, Bürgermeister Günter Karen-Jungen und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche auch Vertreter mehrerer Ämter, der Rheinbahn, der IHK, der Altstadt, der Rennorganisation des Tour-de-France–Starts sowie der Taxi-Innung zugegen. Zu besprechen gab es eins der wichtigsten Themen zum zweitägigen Radsportspektakel Anfang Juli: die Verkehrsplanung sowie die daraus resultierenden Einschränkungen für Anwohner.

Einen Vorgeschmack darauf hatten die Düsseldorfer bereits vergangenes Jahr erhalten, als große Teile der Stadt wegen des Rennens „Race am Rhein“ gesperrt waren. Danach hagelte es Kritik, weil manche Straßen stundenlang nicht befahrbar waren, obwohl kaum ein Radfahrer vorbeikam. Diese Kritik sei „ernstgenommen und verarbeitet“ worden, sagte Geisel nun. Es gehe darum, dass es beim Tour-Start „so reibungslos wie möglich“ laufe. Sowohl beim Einzelzeitfahren am 1. Juli, das an der Messe startet und am Rhein entlang in die Innenstadt führt, als auch bei der zweiten Etappe einen Tag später, die von der Innenstadt durch den Osten der Stadt nach Mettmann und wieder zurück führt. Die Einschränkungen im Einzelnen:

Autoverkehr

Die 14 Kilometer lange Strecke für das Zeitfahren (siehe Grafik rechts) wird bereits in der Nacht zum 1. Juli komplett eingezäunt. Nach dem Ende, etwa 18.45 Uhr, wird abgebaut. Teile von Carlstadt, Altstadt, Oberkassel und Golzheim sind gesperrt. Die zweite Etappe beginnt am Sonntag um 10 Uhr mit dem Start der Werbekarawane am Burgplatz. Der „richtige“ Start des Rennens ist um 12 Uhr. Zwischen 7.30 und 16 Uhr ist mit „erheblichen Einschränkungen“ in den Stadtteilen Altstadt, Carlstadt, Hafen, Unterbilk, Stadtmitte, Pempelfort, Düsseltal, Grafenberg, Gerresheim, Rath, Mörsenbroich, Derendorf, Niederkassel, Oberkassel, Lörick und Heerdt zu rechnen. Allerdings soll jeder Teilabschnitt nur für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt sein. Sobald die Rennfahrer durch sind, wird der Abschnitt wieder freigegeben.

Rettungsdienste

Ambulante Dienste, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge sind jederzeit berechtigt, in jedes für den sonstigen Verkehr gesperrte Gebiet zu fahren.

Anwohner

Die Bewohner der gesperrten Gebiete sollen diese „jederzeit verlassen oder mit einer Zufahrtsberechtigung mit dem Auto ihre Häuser erreichen können“, hieß es vonseiten der Stadt. Betroffene Anwohner werden ab Mai angeschrieben und können ab 22. Mai auf Antrag eine Zufahrtsberechtigung bekommen. Diese werden an den wenigen offenen Stellen von städtischen Mitarbeitern kontrolliert. Zu den deutlich kürzeren Sperrungen am zweiten Tag wird es eigene Informationsveranstaltungen in den Stadtteilen geben.

Fußgänger

Fußgänger können die Zeitfahr-Strecke an extra bereitgestellten Brücken und Übergängen queren. Am Sonntag ist das – ausgenommen während der Durchfahrt der Werbekarawane sowie der Radrennfahrer – jederzeit möglich.

Radfahrer

Entlang der ersten Etappe gibt es eine eigens eingerichtete Strecke für den Radverkehr. Eine durchgehende Nord-Süd-Fahrt am Rheinufer ist allerdings nicht möglich. Zwischen Oberkasseler Brücke und Messe ist die Rad-Strecke am Rhein gesperrt. Theodor-Heuss- und Rheinkniebrücke sind befahrbar. Am zweiten Tag kann die Strecke – wenn gerade kein Betrieb durch Werbekarawane oder Radrennfahrer ist – gequert werden.

Auch die Altstadt ist am 1. Juli mit dem Fahrrad erreichbar. Die Zufahrt ist von Süden via Apollo-Platz/Mannesmannufer möglich. Von Norden ist der Start-/Zielpunkt der ersten Etappe über den Lohauser Deich oder die Beckbuschstraße/Arena-Straße erreichbar.

Öffentliche Verkehrsmittel Am Samstag werden die Straßenbahnlinien 706 und 709 sowie einige Buslinien umgeleitet. Am Sonntag werden fünf U-Bahn-, sechs Straßenbahn- und 21 Bus-Linien gekürzt oder umgeleitet. Die Bahnen aus Norden und Osten enden größtenteils am Hauptbahnhof. Nach 16 Uhr soll der Betrieb wieder normal laufen. Taxis Für Taxen gelten die gleichen Einschränkungen wie für den Autoverkehr. Ein erstes Gespräch mit Düsseldorfer Taxiunternehmen hat stattgefunden. In der Nähe der Etappenstrecke werden temporäre Taxenhalteplätze eingerichtet.

Alle Einzelheiten zum Tour-Start gibt es online: duesseldorf.de/letour/verkehr