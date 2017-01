Düsseldorf. Ein in der vorigen Woche am Unterbacher See verendeter Schwan ist an der Vogelgrippe gestorben. Dies bestätigte jetzt die Stadt Düsseldorf. „Wir untersuchen zur Zeit jeden verendeten Wildvogel auf Vogelgrippe“, sagte Stadtsprecher Michael Buch.

Bei diesem Schwan ist im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld das H5-Virus festgestellt worden. Daraufhin wurde der Vogel in das Friedrich-Löffler-Institut überstellt, der nun untersucht, ob er auch H5N8-Träger ist, die gefährliche Art der Vogelgrippe.

Freilaufverbot für Hunde und Katzen

Die Geflügelzüchter der Region sind bereits über den Fund informiert worden. Außerdem wurde im Radius von 3000 Metern rund um den Unterbacher See eine Beobachtungszone eingerichtet.

Neben der bereits seit mehreren Wochen bestehenden Aufstallpflicht für Geflügel in Düsseldorf gilt im Beobachtungs- und Sperrgebiet am Unterbacher See jetzt ein Freilaufverbot für Hunde und Katzen. Gehaltene Vögel dürfen nicht aus dem jeweiligen Bestand gebracht oder zur Aufstockung des Wildvogelbestandes freigelassen werden. Im Sperrbezirk müssen Tierhalter sicherstellen, dass an den Ein- und Ausgängen der Ställe wirksame Desinfektionsmittel auf saugfähigen Bodenmatten ausgelegt werden und Fleisch und Erzeugnisse aus Fleisch, das von Geflügel aus dem Beobachtungsgebiet hergestellt wurde, dürfen nur mit Genehmigung des Amtes für Verbraucherschutz aus der Zone gebracht werden.