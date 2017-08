Düsseldorf. Schon kurze Zeit nach Vorverkaufsstart am Mittwochabend waren die Karten für das Konzert der Toten Hosen am 29. Dezember im Dome ausverkauft.

„Danke für euer Vertrauen und eure Geduld. Der Ansturm Hunderttausender hat uns sprachlos gemacht und die Server zum Wackeln gebracht“, gab die Band via Facebook bekannt. Gleichzeitig kündigten die Hosen ein Zusatzkonzert am 30. Dezember im Dome an.

Der Vorverkauf dafür beginnt am heutigen Donnerstag um 18 Uhr. Weitere Zusatzkonzerte wird es in Berlin, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Köln und Leipzig geben.

http://shop.dietotenhosen.de