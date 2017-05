Düsseldorf-Holthausen. Am Freitagmittag gegen 12 Uhr fanden Zeugen eine tote Frau in einem Keller in einem Wohnhaus an der Kölner Landstraße. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Die Ermittler können derzeit ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die umfangreiche Spurensuche und die Vernehmungen von mehreren Zeugen dauern an. Die Frau ist zurzeit noch nicht eindeutig identifiziert. Wahrscheinlich handelt es sich um eine 62 Jahre alte Bewohnerin des Hauses.