Düsseldorf-Holthausen. Nach dem Fund einer toten Frau in einem Keller eines Mehrfamilienhauses am Freitagmittag an der Kölner Landstraße hat sich der Verdacht eines Tötungsdelikts inzwischen bestätigt. Die Ermittlungen der Mordkommission und die rechtsmedizinischen Untersuchungen führten am Wochenende zu dem Ergebnis, dass die Frau durch Gewalteinwirkung getötet wurde.

Weiterhin steht zweifelsfrei fest, dass es sich bei der Toten um eine 62-jährige Hausbewohnerin handelt. Sie konnte sicher identifiziert werden.