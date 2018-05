Während ART-Zehnkämpfer Jaron Boateng in Bernhausen glänzt, überzeugt der Nachwuchs beim Pfingst-Sportfest in Rheydt.

Zwei Wochen vor den ultimativen WM- und EM-Ausscheidungen in Bernhausen unterzog ART-Leichtathletik-Trainer Ralf Jaros beim Hohenhorst-Pfingstmeting in Recklinghausen seine Kandidaten einem letzten Test. Besonders staunen durfte Jaros über die Leistungen des 17-jährigen Jaron Boateng (ART). Der Zehnkämpfer, der sich große Hoffnung auf das EM-Ticket macht, zeigte eindrucksvoll, dass er bereit für Bernhausen ist, wo er 6900 Punkte einsammeln muss. Sein bester Weitsprung (6,99 Meter) lag um einen halben Meter (140 Punkte) über seiner Leistung zuletzt in Ratingen (6531 Punkte). Auch beim 110-Meter-Hürdenlauf war Boateng in 14,68 Sekunden um eine halbe Sekunde schneller sowie beim Stabhochsprung (4,00 m) um 40 Zentimeter höher und beim Speerwerfen (47 m) kam er deutlich weiter, so dass für ihn sogar 7000 Punkte möglich sind.

Der 17-jährige Maximilian Kluth (ART) hat die WM-Norm von 7200 Punkten bei der U 20 bereits abgehakt, gewann in Recklinghausen den 100-Merer-Lauf bei Gegenwind in 11,45 Sekunden, sowie auch den 110-m-Hürdenlauf in 15,35 Sekunden. In Bernhausen muss er sein Zehnkampf-Ergebnis nochmals bestätigen.

Zufrieden war Jaros auch mit dem Weitsprungergebnis von Annkathrin Hoven (5,73 m) und dem Speerwurf von Kaja Bins (41,62 m), die wegen einer gerade überstandener Fußverletzung zu den übrigen Wettbewerben des Siebenkampfes noch nicht wieder antrat. Hoven gewann zudem auf der 100-Meter-Hürden-Strecke in 14,88 Sekunden. Pech hatte derweil die für Österreich startende Daniela Kreft (ART), die beim Einlaufen über eine Hürde stürzte und nicht weitermachen konnte.

ASC-Talent Jule Wickum läuft in Rheydt neue Bestzeit

Beim Pfingst-Sportfest im Rheydter Grenzland-Stadion zeigte sich eine Reihe von jungen Düsseldorfer Nachwuchs-Athleten in toller Form. Insbesondere freute sich ART-Trainer Silvio Zein über die 15-jährige Maja Bertling, die das Kunststück fertig brachte, in 27,41 Sekunden als schnellster 200-Meter-Läuferin sämtlicher Klassen zu gewinnen. Ähnlich gut aufgelegt war ihr jüngerer Bruder Finn. Der 12-Jährige überquerte im Hochsprung die Höhe von 1,51 Meter. Positiv war zudem der 800-Meter-Lauf der Mädchen bis 13 Jahre, in dem die 12-jährige Jule Wickum (ASC) in neuer Bestzeit von 2:34 Minuten hinter der Krefelderin Hannah Odendahl den zweiten Platz belegte.

Im Rahmen des Rheydter Pfingst-Sportfestes gab es diesmal auch die NRW-Meisterschaften im Bahngehen, bei denen sich Timo Schusters (Gerresheimer TV) in 29:30,35 Minuten den U 18-Meistertitel über 5000 Meter sicherte. Dagegen gab es für die 16-jährige Lea Schulte (ART) über 3000 Meter in 17:27 Minuten lediglich Vizemeisterschaft, womit ihr aber die U 18-DM-Norm gelang. „Ich hatte schon ab der ersten Runde Schmerzen im Knie,“ sagte Lea enttäuscht, die erst zum zweiten Mal einen Geh-Wettkampf verlor.