Im März 2018 findet erstmals „Top Hair – Die Messe“ statt.

Düsseldorf. Um für die Zukunft bestens gerüstet zu sein, stellt sich Europas Leitmesse für das Friseurhandwerk neu auf. Neben dem Umzug in die Hallen 4, 5 und 6 und einem völlig veränderten Logo soll auch der neue Name für frischen Wind sorgen. Am zweiten Märzwochenende 2018 heißt es erstmals „Top Hair Düsseldorf – Die Messe“.

„Die Zeit für einige Veränderungen war nach insgesamt 13 Veranstaltungen reif. Für die über 35 000 Besucher waren die bisher genutzten Hallen einfach zu klein. Ab dem Frühjahr 2018 stehen uns drei Hallen zur Verfügung. Durch die Nutzung der Hallen 4, 5 und 6 können wir unseren Kunden noch mehr Raum, besseren Komfort und qualitativ hochwertigeren Service bieten“, freut sich Michael Degen, Executive Director der Messe Düsseldorf.

Vom 9. bis 11. März läuft auch die Beauty Düsseldorf, Leitmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa.