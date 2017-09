Tom Odell ist ein Songwriter auf den Spuren der Größen des Genres. Schon mit seinem Debütalbum „Long Way Down“ erreichte der Sänger 2013 Platinstatus und brachte ihm Vergleiche mit dem legendären Elton John und Jeff Buckley ein.

Im letzten Jahr veröffentlichte der Engländer und leidenschaftliche Pianist endlich sein langerwartetes Zweitwerk „Wrong Crowd“. Darauf zeigt sich sein Songwriter-Pop gereifter, melancholische Momente und euphorische Hymnen auf das Leben gehen Hand in Hand.

Tom Odell ist ein Musiker, der längst auf den größten Bühnen Europas zu Hause ist. Beim New Fall Festival präsentiert der Sänger und Songwriter Tom Odell „Wrong Crowd“ in besonderem Ambiente und beeindruckt sicherlich auch seine Fans aufs Neue. (Foto: Sony Music) New Fall Festival, Tonhalle, Ehrenhof 1. Tom Odell am Freitag, 17. November, um 20 Uhr. Eintritt beträgt 75,90 Euro. Karten erhältlich unter www.new-fall-festvial.de.