An U-Bahn-Haltestelle

Düsseldorf. Am Samstagvormittag ist es in Düsseldorf zu einem tragischen Unfall gekommen: Nach Erkenntnissen der Polizei ist eine 81 Jahre alte Frau um 11.40 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Holthausen ausgestiegen, ins Straucheln geraten und ins Gleisbett gefallen.

"Sie wurde von einer anfahrenden U71 tödlich verletzt", erklärte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf gegenüber unserer Redaktion.

Die Rheinbahn teilte bei Facebook mit, dass die Bahnen der Linien U71 und U83 aus Bilk kommend bereits am Südpark enden, die U74 und U77 vom Hauptbahnhof aus bereits an der Kaiserslauterner Straße.

Erst am Mittwoch war es in Düsseldorf zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Am ersten Schultag war dabei ein Schüler verletzt worden. pasch