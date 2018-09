Düsseldorf. Am Samstagvormittag ist es in Düsseldorf zu einem tödlichen Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Laut ersten Erkenntnissen eines Polizeisprechers ist eine Person unter eine Bahn der Rheinbahn geraten und noch an der Unfallstelle an der Ecke Kölner Landstraße/ Bonner Straße gestorben.

Erst am Mittwoch war es in Düsseldorf zu einem Unfall mit einer Straßenbahn gekommen. Am ersten Schultag war dabei ein Schüler verletzt worden. pasch