Auszubildende stürzt zehn Meter in die Tiefe und starb zwei Stunden später im Krankenhaus.

Düsseldorf. Zu einem tragischen Unglücksfall kam es in der Nacht zum Donnerstag in Reisholz: Eine 18-Jährige war zusammen mit einer gleichaltrigen Freundin auf das Dach einer Halle geklettert und wollte angeblich den Sonnenuntergang fotografieren. Plötzlich stürzte die Auszubildende etwa zehn Meter in die Tiefe. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Gegen 21.05 Uhr sollen die beiden Teenager über eine Feuerleiter auf das Wellblechdach des Röhrenhandels an der Reisholzer Bahnstraße geklettert sein. Offenbar war diese Leiter nicht besonders gesichert. Während ihre Freundin am Rand stehen blieb, soll die 18-Jährige auf das Flachdach gelaufen sein. Das gab plötzlich nach, die Auszubildende hatte keine Chance. Wie ihr Vater dem „Express“ erklärte, habe seine Tochter ein Foto vom Sonnenuntergang machen wollen. Zwei Stunden lang kämpften die Ärzte vergeblich um ihr Leben. si