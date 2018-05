Tod des 21-Jährigen ist noch immer ungeklärt

Noch immer unklar sind die Umstände, unter denen ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag ums Leben kam. Der junge Mann war mittags von Spaziergängern unter der Fußgängerbrücke am Parlamentsufer im Hafen gefunden worden. Offenbar lag die Leiche dort schon mehrere Stunden, denn der 21-Jährige hatte abends noch mit Freunden in der Altstadt gefeiert. Die Polizei geht weiter von einem Unfall aus. Inzwischen haben sich Zeugen gemeldet, die den jungen Mann gesehen haben, als er sich auf der Brücke befand. Weiteren Aufschluss erhoffen sich die Ermittler von der Obduktion, die heute stattfindet. si