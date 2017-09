Aufsteiger feiert zweiten Sieg in der Regionalliga.

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Zum aufstiegsentscheidenden Oberliga-Duell des TTC Champions gegen den Mitaufsteiger und Deutschen Ex-Meister TTC Altena drängten sich in der Vorsaison noch gut 150 Fans in der Halle an der Buchenstraße und sahen einen 9:3-Erfolg der Düsseldorfer Tischtennisspieler. Diesmal wollten nur rund 30 Zuschauer das Aufeinandertreffen in der Regionalliga sehen. Doch die, die kamen, waren begeistert. Denn am Ende gewann Düsseldorfs zweithöchste Tischtennis-Mannschaft, feierte damit den perfekten Saisonstart und steht nun ganz oben in der Tabelle.

Einfach war das aber nicht, die Champions lagen nach den Doppeln mit 1:2 zurück, am Ende aber feierten sie aber den zweiten 9:4-Sieg in der neuen Liga. Und das obwohl Dominik Halcour (Schulter) verletzt war und deshalb Patrick Leis trotz noch leichter Rückenprobleme einspringen musste.

Nach den Einzeln war der Rückstand gedreht

Nachdem zu Beginn nur das Doppel Tran Le/Wagner punkten konnte, Chtchetinine/Müller und Leis/Stepanek aber verloren, sorgte das Aufsteiger-Sextett in den Einzeln nach seiner 3:2- uns 5:4-Führung schnell für klare Verhältnisse.

Die Punkte des Siegers holten in dem 2:55 Stunden dauernden Kampf Ex-Team- und Doppel-Europameister Evgueni Chtchetinine, Minh Tran Le, Florian Wagner (je 2), Patrick Leis und Zbynek Stepanek (je 1), für Altena waren neben den Doppeln Karakulak/Maiworm und Zielinski/Wloczko und Krzysztof Wloczko (gegen Leis) sowie Krzysztof Zielinski (gegen Mike Ruf) erfolgreich.