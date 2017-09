Frau Carlson, wie sind Sie zu ihrem Handwerk gekommen?

Sara Carlson Aus Neugierde und Trotz. Ein Bekannter, der zum damaligen Zeitpunkt eine Tischlerlehre machte, sagte, das sei nichts für Mädchen. Und das konnte ich so nicht stehenlassen und wollte es wissen. Ich habe ein Jahrespraktikum in einer Schreinerei gemacht und habe dabei den Job kennen und lieben gelernt.

Wie wichtig ist es, im Handwerk den Meister zu machen?

Carlson: In meinen Augen sehr wichtig. Der Meister ist die höchste Qualifikation im Handwerk, und nur wer weiß, was er tut, kann auch gute Arbeit leisten.

Was würden Sie Berufseinsteigerinnen raten, die wie Sie einen handwerklichen Beruf im Blick haben?

Carlson: Lebt euren Traum, legt euch ein dickes Fell zu und verliert den Traum nicht aus den Augen, wenn es mal holprig werden sollte. Werdet immer besser in dem, was ihr tut und zeigt allen, dass wir Mädels es genau so „drauf haben“.