Noch bis Sonntag läuft die Messe. Große Themen sind Wandern und Trekking.

Für viele Menschen heißt es im Urlaub: Raus aus der Stadt und ab in die Natur. Doch mit einer einfachen Wanderung durch den Wald ist es nicht getan. Übernachten in den Bergen und jede Menge Höhenmeter wollen überwunden werden. Dazu braucht man natürlich die richtige Ausrüstung. Hilfe gibt es in einem riesigen Beratungscenter in Halle sechs auf der Messe Tour-Natur, die im Rahmen des Caravan Salons noch bis Sonntag stattfindet.

Was gerade für Einsteiger besonders wichtig ist, erklärt Berater Ralf Stefan: „Es kommt auf das Gelände an. Ist es feucht oder trocken, steinig oder sandig.“ Übernachtet man in einer feuchten Umgebung, empfiehlt sich ein Schlafsack aus Kunstfasern. Der hat aber den Nachteil, dass er kälteanfällig ist. Die neueste Erfindung auf diesem Gebiet sind wasserabstoßende Daunen, die mit Wachs und Silikon behandelt wurden. „Sie schützen gegen Nässe und Kälte.“

Am Thema Nachhaltigkeit kommt die Messe in diesem Jahr nicht vorbei. Zwei Jahre hat die Firma Jack Wolfskin an recyceltem Material gearbeitet. Aus etwa 20 Plastikflaschen wird eine Fließjacke oder ein Schlafsack produziert. Und die sind nicht nur funktionell, sondern auch hochmodern und in schrillen Farben.

Für lange Wanderungen gibt es zweilagige Socken. Die erste Lage leitet die Feuchtigkeit ab. Dadurch wird Reibung an nassen Füßen verhindert und die Blasenbildung reduziert. Allerdings: 22 Euro sind nicht gerade billig.