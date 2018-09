Der Run auf die Kunst in den privaten und öffentlichen Ateliers kann beginnen. Schon am Freitagabend geht es los. Maler, Bildhauer und Fotografen freuen sich auf den Besuch.

Düsseldorf. Die Kunstpunkte sind zum Selbstläufer geworden. Sie bieten den Besuchern die Chance, in Hinterhöfe und Ladenlokale zu spazieren und das authentische Milieu der Kreativen wahrzunehmen. Gleichzeitig können die Gäste mit den Künstlern sprechen, nach der Technik, dem Inhalt und natürlich auch nach dem Preis fragen. 446 Maler, Bildhauer, Performer und Fotografen aus Düsseldorf sowie 76 Gäste machen mit, die Hälfte davon steht an diesem Wochenende Gewehr bei Fuß. Unsere Redaktion gibt einige Empfehlungen.

Tanz im Bunker Den Auftakt machen am Freitag die Off-Räume. Hier sollte man ab 18 Uhr den Besuch in der Betonbox, im ehemaligen Hochbunker auf der Münsterstraße 500 in Rath nicht verpassen. Vom Eingang im Erdgeschoss durchs Treppenhaus bis unter das Dach finden Performances statt. Mit Gesang wird die Musikerin und Organisatorin der Veranstaltung, Susanne Hille, die Akteure einführen. Vielleicht wird dabei Britta Lieberknecht sogar ihre Lieblingsnummer präsentieren und über Tisch und Stühle hinweg sich bewegen.

Im Hotel Friends werden alle Skulpturen von der Decke herabhängen. Hier ist es eine Arbeit von Kai Richter zu sehen. Foto: Wilko Austermann

Kunst, die von der Decke hängt Eine Stunde später, also am Freitag ab 19 Uhr lädt der Kurator Wilko Austermann Ins Untergeschoss des Hotels Friends an der Worringer Straße 94-96. Sein Motto sind die von der Decke baumelnden Skulpturen. Hier hat Kai Richter die Nase vorn. Er benutzt Schalungsträger, die beim Bau von Betondecken verwendet werden. Entstanden ist eine klassische, abstrakte Skulptur.

Grüne Idylle Die Kunstpunkte starten am Samstag um 14 Uhr. Viel Zeit sollte derjenige mitbringen, der die Idylle liebt. Ein paradiesisches Areal mit 8000 Quadratmeter Grün und Ateliers liegt fast schon versteckt hinter der Heidelbergerstraße 75b. Am besten erreichbar ist es von der Vennhauser Allee über Von Krügerstraße 29 ins Gelände. In diesem paradiesischen Areal des städtischen Gartenamts zeigt Rainer Knaust architektonische Modelle, Michaela Gottstein ausgefallenen Schmuck aus schwarzem Tantal. Ulrich Hassenpflug, von Haus aus Mathematiker und Sohn des berühmten Schmuckgestalters Peter Hassenpflug, beteiligt sich mit einem ganzen Skulpturenpark. Er hat Objekte bis zu sechs Meter Höhe im Freien aufgestellt.

Der Künstler Peter Hassenpflug hat ein großes Areal des Gartenamts in Eller-Vennhausen in einen Skulpturenpark verwandelt. Foto: Rainer Knaust

Wer die Tochter eines sehr berühmten Künstlers besuchen will, die selbst künstlerisch tätig ist, sollte bei Simone Mack an der Cimbernstraße 18 in Oberkassel vorbeischauen. Sie hat sowohl eine musikalische wie eine künstlerische Ausbildung. Außerdem kann sie wunderbar erzählen über all die Dinge, die sie im Laufe ihres Lebens erlebt hat. In ihren Fotos und Skulpturen geht es um Verfremdungen und um neue Realitäten.