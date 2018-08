Zum achten Mal geht das Gourmet-Festival mit über 200 Ausstellern an der Königsallee in Düsseldorf an den Start - dieses Mal sogar mit verkaufsoffenem Sonntag.

Düsseldorf. Man mag ja meinen, mit der Kulinarik ist es wie mit der Mode. Das Rad erfindet keiner mehr neu, irgendwann wiederholen sich die Trends. Streetfood: gibt es nun auch seit einigen Jahre schon. Wagyu: hat zumindest mal jeder gehört, wahrscheinlich aber nicht jeder gegessen (der Preis ist ja immer noch saftig). Craftbeer: ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr, na dann prost! Ach, und Poffertjes und Crêpes: Das sind die Urgesteine. Jeder kennt sie, manchmal hat man sie satt und doch verfällt man ihnen immer wieder. Wer jetzt denkt, es folgt ein zeilenreicher Abgesang auf die Esskultur (früher war ja eh alles besser), der täuscht sich.

Zum achten Mal findet von Freitag bis Sonntag das Gourmet-Festival statt. Und über 200 Aussteller schaffen es auf rund zwei Kilometern vom Graf-Adolf-Platz bis zum Hofgarten tatsächlich, Altbekanntes in neuem Gewand schmackhaft daherkommen zu lassen oder mit neuen Kreationen zu überraschen. Es lohnt sich also, nicht üppig zu frühstücken, sondern an mehreren Ständen kräftig zuzuschlagen. Hier sind unsere Tipps:

Fruchtige Soßen, herzhafte Dips, feine Öle: Es lohnt sich, beim Gourmet-Festival genau bei den Ständen hinzuschauen. Archiv

Neue Ideen Cocktails der ganz besonderen Art gibt es von dem Start-up-Unternehmen Aero. Es vertreibt mit Caipirinha, Mai Tai, Mojito, Sex on the Beach, Tequila Sunrise fünf Cocktails aus der Sprühdose. Die kleinen Dosen sehen harmlos aus, haben aber mit knapp elf Prozent ordentlich Wumms. Altbekanntes in neuem Gewand Okay, stimmt, Käse ist keine bahnbrechende Idee. Aber die Präsentation ist sehr originell und mal etwas anderes. Im Foodtruck der Käsemarke Castello können die Besucher Käse essen und mit einer Virtual-Reality-Brille Käseflocken fangen. Ob man sich so vielleicht als Maus fühlt?

Was wäre ein Fest ohne Pommes frites? Beim Gourmet Festival gibt es den Klassiker mit frisch geriebenen schwarzen Sommertrüffeln. Dazu werden stilgerecht Trüffel-Mayonaise und Trüffel-Ketchup gereicht. Bon Appetit! Ein Markt auf der Meile Der Düsseldorfer Wochenmarkt Carlsplatz feiert seine Premiere auf dem Gourmet-Festival und ist zum ersten Mal auf der Kö-Brücke an der Steinstraße mit von der Partie. Dabei sind: Bäcker Schüren, Concept Riesling, 485 Grad, Feinkost Fladi, Casa Cortilla, Ramina, Lakrids, Pure Pastry, Kaffeereich, Steakschmiede und Berliner Ecke. Die Stände auf dem Carlsplatz bleiben am Freitag und Samstag parallel geöffnet.

Lernen von den Profis Neu ist auch die Lions-Area am südlichen Ende des Kö-Grabens. Hier treffen sich Kochprofis und interessierte Hobbyköche zum Austausch. Bastian Falkenroth (Nenio), Daniel Dal-Ben (Tafelspitz 1876) und Christian Sturm-Wilms (Yunico) werden Drei-Gänge-Menüs kochen und einige Tricks verraten. Shoppen Erstmalig in diesem Jahr können Sie am Sonntag nicht nur schlemmen, sondern auch shoppen. Die Interessengemeinschaft Königsallee hat für Sonntag, 26. August, einen verkaufsoffenen Sonntag beantragt. Also lieber ein Glas Schampus weniger, damit Sie klaren Kopfes kaufen können. Wobei . . . Do it yourself Wie rolle ich Blätterteig-Wraps, welche neuen Kaffeerezepte gibt es und warum steigert Matcha die Konzentrationsfähigkeit? Das Festival bietet ein rundes Rahmenprogramm.