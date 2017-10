Stadtmitte. Mit dem Deutschen Tierschutzpreis hat der Deutsche Tierschutzbund in Berlin Menschen geehrt, die sich mit Herzblut und Energie für Tiere einsetzen. Den mit 1000 Euro dotierten Tierschutzpreis für ihr Lebenswerk erhielt die Tierschützerin Margarete Bonmariage aus Düsseldorf (Archiv-Foto: Sergej Lepke). Als „Schwanenmutter“ kümmert sich die 80-Jährige seit mittlerweile 45 Jahren ehrenamtlich um die Wasservögel im Düsseldorfer Hofgarten und ist täglich am Vormittag und Nachmittag im Schwanenhaus tätig. Immer wieder zieht sie verlassene oder kranke Jungvögel bei sich Zuhause groß – so wie Ganter Max – , der ihr seitdem nicht mehr von der Seite weicht. „Mit welchem Einsatz sich Margarete Bonmariage tagtäglich um ihre Schützlinge kümmert, ist bewundernswert“, sagte Laudatorin Stefanie Hertel.