Rekordmeister veranstaltet Camp mit SG Unterrath.

Für 16 Handball-Talente aus NRW stehen heute in der Sporthalle der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller ganz besondere Tests und Spiele um auf dem Programm. Der Rekordmeister THW Kiel hat zum Camp geladen. Der Nachwuchs bewirbt sich dabei für einen der begehrten Plätze beim Wochenend-Camp in Kiel. Talente aus ganz Deutschland hatten sich für die zweite Saison des Projekts beworben, das der THW Kiel in NRW gemeinsam mit der SG Unterrath veranstaltet.

Rund 100 Handballer nutzten ihre Chance, sich mit einem selbstgedrehten Video oder Handball-Aktionsfoto zu bewerben. Kein Wunder, immerhin winken den Gewinnern ein mehrmonatiges Handball-Stipendium im Umfeld des Rekordmeisters mit Nationalspielern wie Andreas Wolff und Patrick Wiencek. 30 Kids sicherten sich die Plätze in den Tages-Camps durch die Auswahl einer Experten-Jury, zusätzlich sichteten Trainer weitere 18 Talente, die sich in den Camps der Herbstphase besonders in den Vordergrund gespielt hatten.

Heute startet die zweite Stufe des Sichtungsprojekts zunächst in Düsseldorf, in den nächsten Tagen geht es in Berlin und Hamburg weiter. Pro Stadt werden jeweils 16 junge Handballer von den THW-Trainern unter die Lupe genommen.