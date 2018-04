Thomas Raths neue Mallorca-Kollektion Ein Treffer für Turus Kicker reichte nicht

An erster Stelle steht natürlich erst einmal seine eigene Kollektion. Und wo könnte man sich die neue Sommermode besser vorstellen, als an seinem Lieblings-Sonnenort? Thomas Rath (52) stellte an Ostern seine aktuelle „Semi Couture“-Kollektion auf Mallorca vor. In seinem Store in Port d’Andratx lud der Mode- und TV-Star zum „Season Opening“ ein. In dem malerischen Fischerörtchen kennt sich Rath bestens aus: Hier haben er und sein Mann Sandro neben Düsseldorf nämlich ihren Zweitwohnsitz. Seit knapp drei Jahren bewohnt das Paar eine Finca. Hier geht er übrigens sehr gerne einer weiteren Leidenschaft nach: Thomas Rath malt. Immer, wenn es die Termine also zulassen, sind Thomas und Sandro Rath auf Mallorca. Und wenn man das noch mit der Modepräsentation zu Ostern verbinden kann – perfekt! mah

Das Minimalziel, dass er sich gesetzt hatte, hat Saban Ferati erreicht. Der 28-Jährige, der in der Dortmunder U19-Mannschaft einst mit Nationalspieler Mario Götze zusammengespielt hat, erzielte am Samstagabend einen Treffer an der ZDF-Torwand im „Aktuellen Sportstudio“. Und das oben links, was eigentlich der schwierigere Teil der Übung ist. Doch für das Finale, das am Ende der Saison zwischen den besten Torwandschützen ausgetragen wird, reichte es trotzdem nicht. Ex-Nationalspieler und ZDF-Fußballexperte Simon Rolfes brachte den Ball zweimal unter, was der Düsseldorfer Ferati, mittlerweile Turu-Stürmer, aber sportlich fair hinnahm.

Sein Treffer im Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen hatte im Internet 90 Prozent der Voting-Stimmen für die Auswahl als Torwandschütze bekommen. si